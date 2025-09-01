La cantante Amanda Miguel festeja 45 años de trayectoria artística con una gira por México y Estados Unidos, pero también prepara un documental en donde hablará de toda su vida, así lo mencionó en conferencia de prensa.

“También quiero sacar el documental este año, el documental de Amanda Miguel que es otro proyecto maravilloso, son muchos proyectos, son muchas cosas, estoy muy ocupada, tengo mucha chamba, pero estoy contenta, estoy bien, estoy dándole, o sea, todo, toda mi vida, hasta el holograma, hasta el yo del holograma”.

Amanda Miguel se presentará este sábado 20 de septiembre en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)