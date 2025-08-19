Debido al gran número de mexicanos afectados por la diabetes y la hipertensión, al incremento en la mortalidad por estas causas y al presupuesto tan alto que se destina a este problema, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud, advierte sobre el riesgo del consumo de bebidas azucaradas, como explica el secretario David Kershenobich.

“Se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas uno de cada tres nuevos casos de diabetes melitus, uno de cada tres tiene un consumo excesivo de este tipo de bebidas; y en enfermedades cardiovasculares, uno de cada siete nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas. Y entonces uno se pregunta si no hacemos medidas preventivas no habrá manera de poder evitar el desarrollo y la carga de esta enfermedad”.

En 2024, un total de 190 mil muertes fueron asociadas a enfermedades cardiovasculares y 110 mil a la diabetes. (Por Arturo García Caudillo)