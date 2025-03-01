El peso mexicano inició la jornada con pérdidas al cotizar en 18.86 unidades por dólar en los mercados internacionales, lo que representa una depreciación de 0.41 por ciento frente al cierre previo.

Especialistas señalaron que los inversionistas se mantienen cautelosos a la espera de datos económicos que se darán a conocer al cierre de la semana, los cuales permitirán evaluar mejor el desempeño del crecimiento en Estados Unidos y México.

En tanto, los mercados bursátiles presentan movimientos mixtos.