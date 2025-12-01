El consumo de drogas en México aumentó en cuatro por ciento en los últimos nueve años, siendo la mariguana, las anfetaminas y los alucinógenos los más consumidos, así lo informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

“El consumo experimental en adultos aumentó de 10.6 en 2016 a 14.6 en 2025, pero en forma importante, disminuyó su consumo en adolescentes de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025; en el uso indebido de medicamentos aumentó de 1.3 al 2.5; el consumo de opioides aumentó de 0.1 en 2016 a 1.4”.

El cannabis aumentó de 9.3 a 13.3; y en cuanto al fentanilo, el nivel es demasiado bajo, de apenas 0.1 por ciento. Lo anterior al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. (Por Arturo García Caudillo)