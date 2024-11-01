La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que las fiestas decembrinas traerán consigo una derrama económica de casi 115 mil millones de pesos.

Este dinamismo económico será impulsado por el consumo de bienes y servicios, el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintos destinos de la capital.

La cifra representa un crecimiento de 3.5 por ciento respecto a 2024.