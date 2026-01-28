Un enfrentamiento a tiros en Zapopan provocó la muerte de una persona y dejó heridas a seis más en la colonia Jardines de Tepeyac.

Un hombre acompañado por dos escoltas llegó a un centro comercial cuando fue atacado por otros tres sujetos que se desplazaban en una camioneta, lo que provocó un tiroteo en el que se calcula hubo más de 40 disparos.

Las tres víctimas quedaron heridas en el lugar, mientras que los atacantes escaparon del sitio; más tarde se reportó que a un par de kilómetros de ahí, se localizó a dos personas heridas que portaban un arma de fuego, pero uno de ellos murió a causa de los impactos de bala que recibió.