El gobierno de Guanajuato afirma que existen avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones de la masacre en los campos deportivos de Loma de Flores, “donde había personas inocentes”, y enfatiza la determinación de que haya justicia para todas las víctimas.

Precisó que la fiscalía informará los avances sobre la balacera perpetrada por hombres armados en las canchas de futbol de Loma de Flores el pasado domingo 25 enero, donde 11 personas fallecieron y doce resultaron heridas.