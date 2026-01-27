Pese al mal estado en el que se encuentra la cancha del estadio Cuauhtémoc; Puebla, sí está contemplada en la lista de sedes de entrenamiento para las Selecciones que participaran en la Copa del Mundo, indicó este martes el Comisionado presidente de la Federación, Mikel Arriola.

“Esa cancha sufrió modificaciones para efectos de tener preparado ese estadio como una sede de entrenamiento para el Mundial y eso fue lo que generó un cambio para bien en el largo plazo. Todavía estamos en el término para que la FIFA nos vaya a notificar que selecciones van a que sedes desde luego de entrenamiento, de las 12 que hay digamos en el menú mexicano, el plazo vence en los próximos días y tendremos ya información definitiva”.

La Federación Mexicana de Futbol y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firmaron un convenio de colaboración que ayudará a fomentar y a desarrollar del futbol en la Angelópolis. (Por Manuel Trujillo Soriano)