Luego de confirmar que son ocho planteles educativos los afectados por casos de sarampión en Jalisco, el secretario de Educación del estado, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que no sólo se suspenden clases en las aulas, sino que también activan brigadas de vacunación hacia los entornos de las escuelas.

“Se comienza en seguida un cerco de vacunación, que tiene como objeto contener la enfermedad; se hacen brigadas a los alrededores de las escuelas, a varias cuadras y manzanas de distancia; se hace una vacunación casa por casa. A nosotros, como escuelas, nos piden reforzar la comunicación con los padres de familia para pedir que verifiquen si el cuadro de vacunación de sus hijos esté completo”.

El secretario de Educación Jalisco explicó que la vacunación masiva en las escuelas incluye también al personal docente y a los administrativos. (Por Gustavo Cárdenas)