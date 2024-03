Luego de la localización del comunicador Jaime Barrera, casi 40 hora después de su desaparición, sigue abierta la investigación, señala el Gobierno de Jalisco

El mandatario, Enrique Alfaro, indica que se destinaron 300 elementos de seguridad en la búsqueda del comunicador.

“Un esquema de búsqueda que involucró a más de 300 elementos, entender que la investigación está abierta e igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, ni fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio fue otra cosa y tenemos que entender qué fue”.

Agrega que el comunicador no ha rendido su declaración. (Por Claudia Manuela Pérez)