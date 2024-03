Durante los días de su cautiverio, en los que permaneció esposado y con los ojos vendados, el periodista Jaime Barrera fue amenazado por sus captores, quienes le preguntaron en diversas ocasiones sobre los textos que escribía, narró en entrevista con Azucena Uresti, tras su liberación en el municipio de Magdalena.

“Sí claro, de que pues que si no cumplía cosas o no le bajaba pues ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tuve que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo. Y hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando”.

Jaime Barrera confirma que fue liberado en Magdalena, donde buscó por sus propios medios comunicarse con su familia.

De camino a Guadalajara fue interceptado por la Guardia Nacional.

Señala que no fue maltratado, pero sí recibió algunos tablazos.

Sentencia que fue una experiencia terrible. (Por Gricelda Torres Zambrano)