Los adultos mayores siguen padeciendo un calvario y desdenes en el módulo de San Jacinto, para poder tramitar y hacer su preregistro de la Tarjeta Única.

Imposibilitados por no dominar la tecnología piden se habilite un módulo en este espacio para que puedan apoyarlos.

Al respecto habla el señor Pedro, quien esa tarde recibió la negativa para hacer el trámite por parte del personal.

“Lo que quisiera que hubiera un módulo para que las personas de la tercera edad, que no sabemos manejar el celular, el Internet, aquí mismo nos atendieran, porque nos están mandando a otros módulos, pues para hacer lo mismo, pero dices tú si ya estamos aquí debería, mira, está solo, es lo que le dio a las muchachas, se quejan de que no hay gente, se aburren de que no tienen trabajo, ya aquí estamos y nos mandan a otro lado”.

Al módulo de San Jacinto son decenas de adultos mayores los que acuden para pedir ayuda y son derivados a otras oficinas gubernamentales para poder siquiera hacer su preregistro. (Por Edgar Flores Maciel)