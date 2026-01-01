Durante sesión del pleno, el Ayuntamiento de El Salto notificó la jubilación de 26 trabajadores que superaron los 30 años de servicio municipal.

La alcaldesa, María Elena Farías, expuso que se buscó que los jubilados obtuvieran un ingreso justo y digno para concluir su vida laboral.

“No por el simple hecho de que ustedes hoy se hayan pensionado quiere decir que no son parte del Ayuntamiento, siguen siendo parte, seguimos haciendo equipo y seguimos estando juntos, y seguimos trabajando juntos ¿por qué?, por sacar este municipio adelante, pero juntos lo vamos a hacer de la mano de todos, así que para mí es un honor, créamelo hoy ser parte de esto que le acaban de dar ustedes de su pensión, que pues no se había visto por mucho tiempo, no querían, al contrario yo me di cuenta me di cuenta que lo que querían es que los corrieran”.

Según compartió el propio Ayuntamiento de El Salto, hace más de diez años que ningún trabajador municipal había logrado jubilarse. (Por Gustavo Cárdenas)