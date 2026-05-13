Brigadistas de distintas corporaciones mantienen los trabajos para controlar el incendio forestal registrado desde el pasado 10 de mayo en el paraje Las Canoas de Cipriano, en los límites de Tecolotlán y Tenamaxtlán, en la región de Sierra de Quila.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que el incendio presenta un avance de control del 50 por ciento, con una afectación estimada de casi 300 hectáreas.

En las labores participan alrededor de 65 brigadistas de distintas dependencias, entre ellas la CONAFOR, Protección Civil estatal y municipal, así como personal del OPD Sierra de Quila.

Autoridades señalaron que las lluvias registradas en los últimos días han ayudado a disminuir el avance del fuego, mientras continúan sobrevuelos de evaluación y trabajos coordinados para proteger la zona forestal.