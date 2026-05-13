El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que los preparativos para la Copa Mundial 2026 avanzan conforme a lo previsto en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una entrevista difundida por el organismo, Infantino señaló que las sedes, ceremonias y condiciones de las canchas forman parte de los trabajos logísticos desarrollados desde hace varios años, incluido el acondicionamiento del césped en los estadios mundialistas.

El dirigente recordó que el partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca y confirmó que las 48 selecciones participantes ya definieron sus centros de concentración.

Además, destacó que las 16 ciudades sede preparan festivales y actividades para aficionados durante el torneo, cuya final incluirá por primera vez un espectáculo de medio tiempo coordinado por Chris Martin.