Después de casi 24 horas de la tormenta que azotó la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la colonia Arbolada Plus ubicada sobre la avenida Concepción en Tlajomulco, el agua no desciende y se mantiene a un metro de altura.

Son decenas de casas las que se encuentran inundadas en este momento y donde familias lo perdieron todo.

“Todo, todo, refrigerador flotando en la casa, carro inundado, todo, todo. Tele, sala, cocina, todo, todo, todo, lavadora, todo, todo se perdió, pero la verdad yo nunca había visto que se inundará así”.

Afirman que este fraccionamiento ya se había inundado, pero nunca como la tarde de ayer.

Los vecinos están desesperados porque sí hay personal del Ayuntamiento de Tlajomulco apoyando, pero no desciende el nivel del agua a pesar del bombeo que se está llevando a cabo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)