Anuncia el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que la próxima semana podría solicitar licencia a su cargo, siempre y cuando tenga la garantía de que en su lugar quedará otro panista.

“Vamos a verlo la próxima semana porque una vez que cumpla con lo de las firmas, necesitaré de tiempo completo. No es, obviamente, por utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo. Entonces, una vez que tenga lo de las firmas y si llego a un acuerdo con el grupo parlamentario de Morena, ya hablé con el coordinador parlamentario Ignacio Mier, en principio hay buena recepción de mi planteamiento, pero vamos a tener que hacer algunos acuerdos y encontrar la vía jurídica constitucional”.

Creel Miranda es aspirante a coordinador del Frente Amplio por Mexico, cuyo proceso implicará, durante tres semanas, ocuparse de tiempo completo en temas que no le permitirían atender la agenda legislativa. (Por Arturo García Caudillo)