A más de 24 horas de que un conductor acabó impactado en la glorieta de La Minerva, autoridades continúan con la evaluación de los daños ocasionados a las obras recién inauguradas.

Aunque de manera preliminar se dijo que habrían sido poco más de 20 plantas de agave las que el tripulante de una camioneta derribó, sigue pendiente la valoración de las afectaciones ocasionadas al muro que divide el área peatonal, así como también la destrucción de una de las luminarias.

El conductor quedó en libertad luego de que la aseguradora asumiera el pago de las afectaciones.

El tramo que fue dañado continúa sin ser rehabilitado. (Por Edgar Flores Maciel)