Este miércoles se cumplen cuatro días consecutivos de manifestaciones en Michoacán por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien demandó sin éxito el apoyo federal para combatir a la delincuencia organizada.

A lo largo del día, se espera converjan en el centro de Uruapan cinco marchas de ciudadanos y estudiantes de preparatorias y universidades, además de la caravana transportistas, quienes se suman a la exigencia de justicia por el crimen.

En Morelia la Guardia Civil refuerza con vallas metálicas Palacio de Gobierno, ante la amenaza de que las protestas continuarán. (Por Gricelda Torres Zambrano)