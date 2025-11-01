Este miércoles se cumplen cuatro días consecutivos de manifestaciones en Michoacán por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien demandó sin éxito el apoyo federal para combatir a la delincuencia organizada.
A lo largo del día, se espera converjan en el centro de Uruapan cinco marchas de ciudadanos y estudiantes de preparatorias y universidades, además de la caravana transportistas, quienes se suman a la exigencia de justicia por el crimen.
En Morelia la Guardia Civil refuerza con vallas metálicas Palacio de Gobierno, ante la amenaza de que las protestas continuarán. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Continúan las manifestaciones en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo
