Al menos nueve personas murieron tras el accidente de un avión de carga de UPS en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, confirmó el alcalde Craig Greenberg.

El gobernador Andy Beshear advirtió que el número de víctimas podría aumentar, pues 16 familias reportaron desaparecidos.

El vuelo 2976, con destino a Honolulu, se estrelló poco después del despegue, tras alcanzar apenas 55 metros de altura, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El impacto provocó un incendio de gran magnitud y la suspensión de operaciones en un radio de ocho kilómetros.

Louisville, sede del principal centro logístico aéreo de UPS, reanudó parcialmente actividades mientras continúan las investigaciones sobre las causas del siniestro.