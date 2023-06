El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que no han terminado los trabajos en la zona de la barranca de Zapopan donde fueron localizados restos humanos y que peritajes preliminares indican coincidencia con los ocho trabajadores de un call center desaparecidos.

“Pero son zonas de muy difícil acceso y esperamos el día de hoy confirmar que ya este totalmente peinada la zona que no vaya a quedar ninguna bolsa sin poder revisarse”.

Señaló que en la investigación del caso sí se ha recibido atención del gobierno federal por haber presunta intromisión de la delincuencia organizada y hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos porque el call center donde laboraban los muchachas presuntamente realizaban extorsiones a personas en el extranjero.

El gobernador concluyó que no hay revictimización, se apoyará a las familias de los trabajadores y que el call center actuaba en la clandestinidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)