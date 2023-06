Opositores al programa de verificación vehicular acudieron a presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que versan en dos sentidos, por un lado lo que califican de violaciones a su derecho a la libre manifestación, por presuntos actos de represión policial y por otro, porque afirman son inconstitucionales los operativos que sancionan a las unidades que no han verificado.

Uno de los inconformes con el programa, Iván Gutiérrez Martínez, explica:

“Puesto que ya no tenemos derecho a la libre manifestación a la libre expresión, eso como nos hemos dado cuenta, bueno, a través de otros colectivos que están muy fuertes en las redes sociales, sobre todo de los desaparecidos en específico”.

Se presentaron en total cerca de 50 quejas ante la Comisión, pues cada persona la presentó de manera individual y no como queja colectiva .

Las organizaciones al final señalaron que a pesar de las represiones que pudieran darse seguirán con sus manifestaciones en contra del programa de verificación vehicular que insisten es un tema recaudatorio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)