A partir del próximo viernes, el operativo contraflujo de la Policía Vial por la avenida López Mateos Sur llegará hasta El Palomar, con lo que quedarán cinco carriles de entrada a Guadalajara por tres de salida, esto de 6 a 9 de la mañana.
Serán aproximadamente ocho kilómetros desde El Palomar hasta la calle Tizoc, y durante los primeros días casi un centenar de agentes viales estarán a cargo de la circulación.
Así pues, a partir del viernes el operativo contraflujo de la Policía Vial por avenida López Mateos comenzará desde el fraccionamiento El Palomar. (Por José Luis Jiménez Castro)
Contraflujo en López Mateos se extenderá hasta El Palomar a partir del viernes
