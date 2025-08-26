Ante el inminente intento de construir una torre departamental dentro del área natural protegida del Bosque Colomos en Guadalajara, la presidenta municipal Verónica Delgadillo declaró que, en lo que le toca al gobierno local, no entregarán permisos y defenderán el bosque.

“Ahorita sigue en el tribunal administrativo, y como nosotros lo dijimos desde el primer momento en que esto salió, nosotros vamos a usar todo lo que esté en nuestras manos y vamos a emprender todas las acciones necesarias para no permitir la construcción de esa torre, que puede lastimar a nuestro Bosque de los Colomos. Es una zona protegida. Hay que recordar que esto es así desde 2018 en los planes parciales.”

La presidenta municipal de Guadalajara pidió al tribunal administrativo proteger al Bosque de los Colomos y no permitir la construcción de una torre departamental. (Por Gustavo Cárdenas)