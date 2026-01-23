Ante la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y la ausencia de legislación secundaria en la materia por parte del Congreso estatal, la Contraloría del Estado asumió de manera formal las funciones relacionadas con los recursos de revisión.

Así quedó establecido en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual faculta a la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial para conocer, revisar y resolver los recursos interpuestos contra sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los municipios.

Los recursos de revisión proceden cuando una dependencia niega la entrega de información solicitada por un ciudadano.

Tras la desaparición del ITEI, efectiva desde el 30 de noviembre, no existía un organismo que atendiera las quejas derivadas de la falta de respuesta o negativa de información pública. (Por Marck Hernández)