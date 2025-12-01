Una gran tormenta invernal, la mayor de la temporada, amenaza a más de 160 millones de personas en Estados Unidos con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico, especialmente hacia el final de la semana.

Más de treinta estados de Estados Unidos estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica.

La tormenta iniciaría en Colorado, en el centro del país y dejará una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.