La contralora del Estado, Teresa Brito, informó ante el pleno del Congreso de Jalisco que existen elementos para acreditar como falta grave la contratación de Eli Castro en el SIAPA, debido a que no cumplía con el perfil técnico requerido para desempeñar funciones dentro del organismo.

La funcionaria señaló que diversas dependencias y organismos descentralizados incumplen con la elaboración y actualización de manuales de puestos.

Añadió que la Contraloría realizó una auditoría para verificar si estos documentos se encuentran vigentes y registrados ante la Secretaría de Administración.

“La Contraloría del Estado ya llevó a cabo una auditoría a todas las dependencias para verificar si tienen actualizados sus manuales depuestos y si estos están registrados en la Secretaría de Administración. De las 20 dependencias, 8 no cuenta con el manual de puestos de las entidades; de los descentralizados que son 52, 25 no cuentan con los manuales de puestos”.

Brito indicó que, además, se denunció la construcción de quirófanos en el Hospital General de Zoquipan por fallas con un monto observado de hasta 16 millones de pesos. También señaló que se mantienen a la espera de la aprobación de leyes secundarias en materia de transparencia. (Por Marck Hernández)