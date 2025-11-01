Ramas de árboles podados, cajas de cartón, bolsas de basura, y maleza creciendo sin control, todo esto se encuentra en el acceso del Centro de Salud Comunitario de Santa Anita sobre la calle Ramón Corona en Tlaquepaque.

Los vecinos ya lo reportaron una y otra vez, tanto al ayuntamiento como a la Secretaría de Salud Jalisco, pero nada más no limpian.

“Dice que no, que todavía está ahí todo el desmadre, dice no hay un desmadre, dice, y luego llegaron los de la Comisión, despuntaron el árbol que está ahí en la pura entrada y no, dice, no sé si sea de ahí del árbol o de la basura que está ahí apilada, dice, vieras cómo salen alacranes”.

El Centro de Salud Comunitario de Santa Anita en Tlaquepaque es un foco de infección, una total contrariedad. (Por Gustavo Cárdenas)