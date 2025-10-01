Estamos en tiempos de chinches, reconoce Saúl Sainz, de la sección especializada de Controladores de Plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Las chinches son una plaga que actúa de noche y regularmente se encuentra en camas y colchones.

Saúl Sainz agrega.

“Normalmente la chinche la traemos en nuestra misma ropa, en nuestras maletas, en todo lo que viene siendo la ropa de cama de las casas.”

La limpieza de ropa, sábanas y colchones es fundamental para eliminar chinches, además de varios ciclos de fumigación, no con insecticidas que suelen ser tóxicos, sino con profesionales certificados en plagas, reitera el especialista.

Por cierto, recientemente se detectó una infestación de chinches en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, que ya fue controlada (Por José Luis Jiménez Castro)