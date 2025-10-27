A partir de este 27 de octubre y hasta el 24 de noviembre, el Ayuntamiento de Tlaquepaque realizará una campaña intensiva de vacunación para prevenir el sarampión, luego de que una escuela presentara los primeros casos en el municipio, indica la alcaldesa, Laura Imelda Pérez Segura.

“Iniciaremos una campaña de vacunación intensiva. Abriremos 12 módulos de vacunación para prevenir el sarampión en infancias y personas adultas. Se instalarán a partir de este lunes 27 de octubre al 24 de nociembre, de lunes a viernes de 10 de la mañana a dos de la tarde en al menos tres delegaciones por día”.

Además de continuar el módulo permanente en los portales de Tlaquepaque, este lunes la campaña arranca en San Martín de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Toluquilla y San Pedrito. Aquí estarán hasta el 29 de octubre. (Por Gricelda Torres Zambrano)