Elementos de Protección Civil controlaron una fuga de aproximadamente 5 mil litros de peróxido de hidrógeno registrada en una empresa de la colonia Colón Industrial, en Guadalajara, sin que se reportaran personas lesionadas.

La emergencia ocurrió en una planta ubicada sobre la Calle 26, donde inicialmente se registró una explosión en un tanque con capacidad para 10 mil litros.

Personal del SIAPA monitorea la red de alcantarillado para descartar riesgos, luego de que parte del producto ingresó al drenaje.