Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión en una comunidad cercana a Mazatlán.
La dependencia informó que los hechos ocurrieron durante patrullajes sobre la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de la caseta de El Rosario.
Las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores, explosivos improvisados y equipo táctico.
Detienen a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos” cerca de Mazatlán
Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión en una comunidad cercana a Mazatlán.