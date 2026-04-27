Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión en una comunidad cercana a Mazatlán.

La dependencia informó que los hechos ocurrieron durante patrullajes sobre la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de la caseta de El Rosario.

Las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores, explosivos improvisados y equipo táctico.