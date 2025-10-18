Elementos de Protección Civil Estatal y bomberos de distintos municipios controlaron un incendio registrado en una fábrica de pelotas ubicada en Tlaquepaque.

El fuego afectó un área aproximada de 30 por 50 metros, pero fue controlado antes de que se propagara a otras zonas del inmueble, sin que se reporten personas lesionadas.

Tras sofocar el incendio, los equipos mantienen las labores de remoción, enfriamiento y ventilación para evitar la reactivación del fuego y determinar las causas del siniestro.