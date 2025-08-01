Las intensas lluvias e inundaciones registradas en los últimos días provocaron la suspensión de clases para 743 mil 319 estudiantes en cinco estados del país, confirma la Secretaría de Educación.

En total, 12 mil 577 planteles detuvieron actividades.

De ellos, 821 escuelas reportaron daños estructurales, principalmente en Veracruz y Hidalgo.

La SEP aseguró que la reconstrucción está garantizada, ya que toda la infraestructura educativa cuenta con un seguro de daños, lo que permitirá rehabilitar los planteles afectados sin mover el calendario escolar.