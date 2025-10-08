El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, llamó a establecer una mesa de diálogo inmediata entre el Poder Ejecutivo y las distintas fracciones parlamentarias para definir el rumbo de la reforma judicial en el estado.

“Y quiero enviarles un mensaje a través de ustedes convocando a todas las fracciones parlamentarias a tener una reunión de trabajo con su servidor de forma inmediata, de forma directa, pero que también después de tener esa reunión con un servidor, una reunión privada, después abramos la discusión a un parlamento ciudadano público y técnico, donde participen barras, colegios de abogados, universidades y especialistas”.

Lemus se manifestó en contra del método de insaculación o tómbola, al afirmar que los integrantes del Poder Judicial deben elegirse por mérito, trayectoria y preparación profesional. (Por Edgar Flores Maciel)