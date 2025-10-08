Un total de 259 hijas e hijos de policías estatales recibirán una beca universitaria para continuar sus estudios en instituciones privadas de Jalisco, como parte del programa “Legado”, señala el gobernador, Pablo Lemus.

“A cada joven, cuando ingrese a esa universidad, le vamos a entregar una tarjeta por 2 mil pesos mensuales para el transporte público, 2 mil pesos mensuales y otros 2 mil pesos mensuales, o sea, 4 mil total, los otros 2 mil para que los gasten como ustedes quieran: oye, para chame un lonchecito”.

Los beneficiarios cursan actualmente el propedéutico y estudiarán en universidades como la UAG, UVM y Tec de Monterrey, entre otras. (Por Edgar Flores Maciel)