Colectivos y activistas mantienen su protesta contra el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco y convocaron a una marcha el próximo 14 de marzo en Guadalajara.

La movilización, impulsada por la Asamblea Popular Contra el Tarifazo, partirá a las 15:00 horas desde la Glorieta de La Normal.

Aunque el gobernador Pablo Lemus anunció que el pasaje se mantendrá en 11 pesos sin obligación de usar la tarjeta única, los organizadores sostienen que el ajuste tarifario aprobado eleva podría representar hasta 500 pesos adicionales al mes para los usuarios y hasta mil pesos en hogares que utilizan diariamente el transporte público.