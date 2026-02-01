El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las principales empresas del sector defensa acordaron cuadruplicar la producción de armamento avanzado.

Tras reunirse con directivos de las compañías, el mandatario afirmó que el objetivo es alcanzar los niveles más altos de fabricación en el menor tiempo posible.

Trump aseguró que varias plantas ya operan en esta producción y que el país cuenta con un suministro prácticamente ilimitado de municiones.

El anuncio se da en medio del aumento de tensiones internacionales en medio oriente.