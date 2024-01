Anuncia el diputado Luis Espinoza Cházaro su renuncia a la coordinación de la bancada del PRD en San Lázaro y a su militancia partidista.

“La verdadera causa para dejar la coordinación del PRD, es que Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales. Y siendo el grupo tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD, es por eso que es mejor retirarme. Y renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano quien impulsó la idea de que yo fuera a la precandidatura del PRD a la ciudad. Sus palabras fueron que hacía falta una nueva figura en la Ciudad de México, y que me desplegara”.

Y dado que la forma en que se designó la candidatura de oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tuvo que ver con un método, sino con una imposición y la dirigencia perredista no hizo nada para evitarlo, por eso mejor renuncia a su militancia. (Por Arturo García Caudillo)