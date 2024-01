Luego que Zacatecas afirmó que los robos de vehículos ocurridos en las últimas semanas fueron en municipios del Norte de Jalisco, como Huejuquilla y Mezquitic, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, negó tener reportes de eventos de este tipo en territorio local, una zona donde la carretera Huejuquilla a Colotlán entra y sale de manera intermiten de Jalisco para adentrarse en Valparaíso y Monte Escobedo, Zacatecas.

Afirmó el mandatario que el Ejército Mexicano es quien coordina los trabajos de seguridad en la región.

“Nosotros no tenemos, en la parte que corresponde a Jalisco, problemas en esa zona. No hay problemas, no hay robos de vehículos. El problema de robo de vehículos fuerte está en la zona de, o ha estado en la zona de Altos Norte, en donde, y Altos Sur también, pero en esta zona ya hay resultados muy positivos y avances ya tangibles”.

El mandatario decidió no opinar sobre un video publicado recientemente por mujeres wixaritari, donde piden ayuda a un líder criminal para eliminar a un jefe de plaza que afirman está asolando la región.

Señaló que no hablará de videos donde los emisores no revelan la identidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)