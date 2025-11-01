La Coparmex urgió a que las autoridades instalen una mesa nacional de diálogo con los sectores afectados, ante los bloqueos carreteros realizados por la Asociación Nacional de Transportistas y diversas organizaciones campesinas.

En un comunicado, la confederación señaló que esta mesa debe generar compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente, operación coordinada para quienes trabajan en la producción agrícola, el transporte y la logística.

Ante esta situación, la Coparmex hizo un llamado a las autoridades para entablar una comunicación efectiva que permita restablecer, de inmediato, la libre circulación en carreteras, “sin criminalizar a quienes alzan la voz por condiciones dignas de seguridad”.