El Senado inició la sesión en la cual se discutirá la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

En cuanto esté lista la carta de dimisión del abogado de la nación se hará del conocimiento del Pleno de los senadores y se notificará a la Presidencia de la República.

De esta manera, el Senado inició este mediodía una sesión plenaria a fin de iniciar el procedimiento que marca la Constitución para la designación del cargo en cuestión.