Según el IMSS, entre los meses de diciembre de 2025 y el inicio de enero de 2026 se perdieron 320 mil empleos formales en todo el país, lo que sin duda es un foco rojo, expuso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, capítulo Jalisco, Raúl Flores López, quien señaló que además se perdieron plazas patronales, lo que preocupa aún más.

“Se perdieron menos empleos durante el mes de diciembre que los que normalmente se pierden de manera estacional; esto nos coloca como la tercera entidad. Nosotros habíamos hecho una reducción en la expectativa de empleos de 45,000; la bajamos a 20,000 empleos”.

Como efecto directo de la pérdida de plazas formales, a nivel nacional aumentó considerablemente el empleo informal, es decir, aquel que no genera derechos laborales. (Por Gustavo Cárdenas)