A 14 días de la entrada en vigor del aumento al salario mínimo, este quedó prácticamente difuminado por el aumento de precios, por lo que aún trabajador no le alcanzaría para comprar siete de los ocho grupos de la canasta básica, explica el investigar del CUCEA de la UdeG, Héctor Iván del Toro Ríos.

“La pérdida del poder adquisitivo como se los señalaba, nos hace ver que las personas no pueden cubrir siete de los ocho grupos que engloban la canasta básica y esto tomando en cuenta que no se incluyen servicios como el transporte público, la luz, el agua, el teléfono y todas aquellas amenidades que necesita un hogar. Como ya se los mencionaba, la canasta básica cuesta 11,568.14”.

En pleno arranque del año, la inflación ya impactó el poder adquisitivo de los trabajadores, indica del Toro Ríos, quien pronostica una larga y difícil cuesta de enero. (Por Gricelda Torres Zambrano)