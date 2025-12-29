Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec donde hubo fallecidos y lesionados, la Coparmex expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lesionados y pidió al gobierno esclarecer las causas del accidente.

A través de redes sociales, el organismo patronal “lamentó profundamente” el hecho que dejó 98 heridos y 13 muertos.

Esta mañana, el gobierno federal dijo que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario serán las encargadas de investigar y esclarecer las causas del accidente.