El Secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, asegura que el aumento a la tarifa del transporte público no impacta de manera significativa a los estudiantes, porque tienen acceso al beneficio del cien y 50 por ciento de descuento con su tarjeta.

“Bueno, los estudiantes han sido y seguirán siendo la prioridad para el derecho a la movilidad. Los estudiantes tienen un programa social específico de 100 por ciento de gratuidad . A ellos no solamente no les impacta algún ajuste al transporte de este tipo. Inscribiéndose al programa de gratuidad al transporte público se les entrega ahora en esta administración hasta cuatro pasajes por día gratuitos, totalmente gratuitos, o sea, ahí no hay impacto para ellos”.

Diego Monraz advierte que el tema se está politizando. La FEU no coincide con el secretario, por lo que a partir de hoy emprende una seria de acciones contra el aumento a la tarifa del transporte público, que podrían derivar en manifestaciones en los próximos días. (Por Gricelda Torres Zambrano)