El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, manifestó que el sector patronal está a favor de reducir la jornada laboral, pero pidió que el cambio sea gradual y basado en un análisis técnico que preserve empleos y fortalezca el trabajo formal.

Durante la inauguración del Foro Nacional Laboral 2025 en Jalisco, señaló que decisiones apresuradas no benefician a nadie y llamó a impulsar capacitación, productividad y preparación ante los retos tecnológicos y demográficos.

En el encuentro, José Medina Mora Icaza, candidato de unidad al CCE, destacó que el diálogo ha permitido construir acuerdos “ganar-ganar”.

El foro reúne a líderes empresariales, autoridades federales y estatales para revisar tendencias globales y generar propuestas hacia un entorno laboral más competitivo.