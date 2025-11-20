El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, manifestó que el sector patronal está a favor de reducir la jornada laboral, pero pidió que el cambio sea gradual y basado en un análisis técnico que preserve empleos y fortalezca el trabajo formal.
Durante la inauguración del Foro Nacional Laboral 2025 en Jalisco, señaló que decisiones apresuradas no benefician a nadie y llamó a impulsar capacitación, productividad y preparación ante los retos tecnológicos y demográficos.
En el encuentro, José Medina Mora Icaza, candidato de unidad al CCE, destacó que el diálogo ha permitido construir acuerdos “ganar-ganar”.
El foro reúne a líderes empresariales, autoridades federales y estatales para revisar tendencias globales y generar propuestas hacia un entorno laboral más competitivo.
Coparmex respalda reducir la jornada laboral, pero pide que sea de forma gradual
El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, manifestó que el sector patronal está a favor de reducir la jornada laboral, pero pidió que el cambio sea gradual y basado en un análisis técnico que preserve empleos y fortalezca el trabajo formal.