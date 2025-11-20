El diputado federal Alan Sahir Márquez presentó una iniciativa para sancionar el uso de inteligencia artificial en casos de robo de identidad, una práctica que, según advirtió, ya afecta directamente a ciudadanos en todo el país.

La propuesta busca reformar el Código Penal para establecer penas de 4 a 10 años de prisión a quienes empleen esta tecnología con fines delictivos.

Durante su intervención en la máxima tribuna del Congreso, el legislador explicó que la IA ha permitido que delincuentes suplanten voces e imágenes con alto nivel de realismo, lo que facilita fraudes, extorsiones y accesos ilegales a cuentas bancarias.