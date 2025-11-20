El diputado federal Alan Sahir Márquez presentó una iniciativa para sancionar el uso de inteligencia artificial en casos de robo de identidad, una práctica que, según advirtió, ya afecta directamente a ciudadanos en todo el país.
La propuesta busca reformar el Código Penal para establecer penas de 4 a 10 años de prisión a quienes empleen esta tecnología con fines delictivos.
Durante su intervención en la máxima tribuna del Congreso, el legislador explicó que la IA ha permitido que delincuentes suplanten voces e imágenes con alto nivel de realismo, lo que facilita fraudes, extorsiones y accesos ilegales a cuentas bancarias.
Diputado propone penas por robo de identidad con IA
El diputado federal Alan Sahir Márquez presentó una iniciativa para sancionar el uso de inteligencia artificial en casos de robo de identidad, una práctica que, según advirtió, ya afecta directamente a ciudadanos en todo el país.