Además de vigilar que los alimentos sean manejados a temperaturas adecuadas y en condiciones higiénicas, el titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, exhorta a la población a consumir agua, porque durante la temporada de calor aumentan las enfermedades gastrointestinales pero también las deshidrataciones.

“Sobre todo las deshidrataciones y estas por falta de consumo de agua, hay que alertar a la población, en esta temporada hay que empezar a consumir mucho más agua y hay que contemplar que en esta temporada también se incrementan las gastroenteritis como la diarrea y estas pueden ser por muchos motivos, bacterias, salmonelas e incluso algunos casos de cólera”.

Muñoz Serrano indica que personal de COPRISJAL ya recorre principalmente los mercados del mar y establecimientos fijos y semifijos donde se venden mariscos, como parte del operativo Cuaresma 2026. (Por Gricelda Torres Zambrano)