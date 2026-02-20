La Comisión Europea pidió a Estados Unidos reducir los aranceles comerciales, luego de que la Corte Suprema declarara ilegales los gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump bajo poderes de emergencia.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gil, afirmó que la estabilidad en la relación transatlántica es clave y que Bruselas seguirá promoviendo aranceles bajos.

Indicó que la UE analiza la sentencia y mantiene contacto con Washington para conocer su aplicación.

Aunque el fallo limita el uso de esos poderes, no impide que el gobierno estadounidense imponga tarifas mediante otras leyes.

Actualmente, la mayoría de productos europeos enfrenta un arancel del 15 por ciento, mientras el Parlamento Europeo prevé ratificar en marzo el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos.